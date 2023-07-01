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Gündem İŞKUR'dan müjde: 22 bin TL maaşlı personel alımı yapılacak!
Gündem

İŞKUR'dan müjde: 22 bin TL maaşlı personel alımı yapılacak!

Yeniakit Publisher
2023-07-01 09:58:00 -
İŞKUR'dan müjde: 22 bin TL maaşlı personel alımı yapılacak!

Bekçi olmak isteyenlere güzel haber İŞKUR'dan geldi. 22 bin TL maaşla bekçilik yapmak isteyenler için başvuru detayları açıklandı. Alımlar 24 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

İŞKUR, yeni bir rekor kırarak personel alımı ilanıyla dikkatleri üzerine çekti. Yapılan açıklamalara göre, bekçi alımı için başvuruda bulunan adayları yüksek bir maaş bekliyor. Paylaşılan ilanda, gerekli şartlar da belirtildi.

İŞKUR, çarşı, mahalle ve inşaat bekçiliği için personel alımlarını başlattığını duyurdu. Adaylar bu pozisyon için gerekli olan şartları sağlamaları halinde, 22 bin TL maaşla işe başlama şansı kazanacak.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

İŞKUR, bekçi alımı yapılacağı haberini heyecanla bekleyen birçok kişiye müjdeyi verdi. Türkiye İş Kurumu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla farklı illerde bekçi alımı yapılacağını duyurdu.

Adaylar, bekçilik işine başvurularını İŞKUR internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Yapılacak alımda KPSS şartı aranmayacak.

İlanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar için gereken kriterler şunlardır:

18 yaşını doldurmuş olmak,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olmak,
İş yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunmamak,
Görevini özenle yerine getirebilmek,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.
İŞKUR, bekçi alımını toplamda 24 farklı ilde gerçekleştirecektir. Bu iller şunlardır: Kahramanmaraş, İstanbul, Karaman, Zonguldak, Manisa, Kayseri, Elazığ, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Eskişehir, Çorum, Amasya, Ankara, Aydın, Konya, Sivas, Kırklareli, Sakarya, Erzurum, Hatay, Kocaeli ve Antalya.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söz konusu illerde yaşayan adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya İŞKUR'un resmi internet sitesinden gerçekleştirebilir.

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