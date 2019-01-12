İŞKUR’da istihdam rekoru

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2018’de 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık etti. Bu rakam 2017’de 1 milyon 57 bindi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 1 milyon 200 bini aşkın kişiyi ekonomiye kazandırarak önemli bir rekora imza attığını söyledi.

Niteliği de arttırıyor

Kurumun eğitim programlarıyla da iş gücünün niteliğini artıracak uygulamaları hayata geçirdiğine dikkati çeken Selçuk, “Bu kapsamda 2018 yılında işbaşı eğitim programları kapsamında 300 bin 512, mesleki eğitip kursları kapsamında 117 bin 239 ve girişimcilik eğitim programlarında da 81 bin 183 kişi olmak üzere aktif iş gücü programlarından 498 bin 934 kişinin yararlanmasını sağladık” dedi. Selçuk, ayrıca istihdamın korunması ve arttırılması; işsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

İşe yerleşenlerin profili

2017 2018 Yüzde

Yükseköğretim

mezunu 172 bin 993 210 bin 459 21,7

Genç 361 bin 448 430 bin 613 19,1

Kadın 357 bin 210 435 bin 317 21,9