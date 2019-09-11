0553 313 94 23

İŞKUR TYP nedir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? | İŞKUR TYP başvuru şartları

İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere ihtiyaç oldukça personel alımları yapılıyor. Peki, İŞKUR TYP nedir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları nedir? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:33
İŞKUR TYP nedir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? | İŞKUR TYP başvuru şartları

İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere ihtiyaç oldukça personel alımları yapılıyor. Peki, İŞKUR TYP nedir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları nedir? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

İŞKUR TYP nedir?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP başvuruları istenilen zamanda https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden yapılan aramalar sonucu gerçekleşebiliyor.

İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

İŞKUR TYP hangi alanlarda uygulanmaktadır?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

İŞKUR TYP uygulama süresi ne kadar?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

İŞKUR TYP'de haftalık çalışma süresi ne kadar?

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:33
  1. İŞKUR
  2. İŞKUR TYP
  3. İŞKUR TYP başvurusu
  4. İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?
  5. İŞKUR TYP başvuru şartları
  6. İŞKUR TYP başvuru şartları nedir?
  7. İŞKUR TYP hangi alanlarda uygulanmaktadır?
  8. İŞKUR TYP uygulama süresi
  9. İŞKUR TYP uygulama süresi ne kadar?
  10. İŞKUR TYP'de haftalık çalışma süresi ne kadar?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizlispor, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor
    1. Denizlispor, Konyaspor hazırlıklarına..
    2. Deni Milosevic: “Bütün hazırlıklarımız..
    3. Temel Karamollaoğlu'ndan Canan..
    4. İtalya'dan göçmenleri kabul etmeyen..
    5. GSS borç itirazı nasıl yapılır? Genel..
    6. İncir toplamak isterken ağaçtan düştü
    7. Dolandırıcılık iddiası ile tutuklanan..
    8. Hindistan, Cammu Keşmir'deki..
    9. 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film..
    10. Çeyiz parası nedir? Çeyiz parası..
    11. Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye..
    12. İŞKUR TYP nedir? İŞKUR TYP başvurusu..
    13. Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu!..
    14. Trabzonspor’da Ekuban şoku
    15. Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    16. Mahlepli çatal kurabiye tarifi
    17. Basketbol: Gloria Kupası
    18. GÜNCELLEME - Sahte MİT'çiye gözaltı
    19. Kırgız devlet büyüklerinden Anadolu..
    20. Mahir Ünal’ın konvoyunda trafik..
    21. Şekerli taze fasulye nasıl yapılır?
    22. Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı..
    23. GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık..
    24. Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı..
    25. İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın..
    26. IKBY'den "Irak hükümeti bize 80 milyar..
    27. Onlarca şeftali kasasının altında kaldı
    28. Van’da üretilen doğal gaz tüpü için 3..
    29. Çocuklarda lenf bezi büyümesi nasıl..
    30. Bolton'ın görevden alınmasında "İran"..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...