İŞKUR TYP nedir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? | İŞKUR TYP başvuru şartları
İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere ihtiyaç oldukça personel alımları yapılıyor. Peki, İŞKUR TYP nedir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları nedir? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...11 Eylül 2019 Çarşamba 20:33
İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere ihtiyaç oldukça personel alımları yapılıyor. Peki, İŞKUR TYP nedir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları nedir? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
İŞKUR TYP nedir?
Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR TYP başvuruları istenilen zamanda https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden yapılan aramalar sonucu gerçekleşebiliyor.
İŞKUR TYP başvuru şartları neler?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
İŞKUR TYP hangi alanlarda uygulanmaktadır?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
İŞKUR TYP uygulama süresi ne kadar?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
İŞKUR TYP'de haftalık çalışma süresi ne kadar?
TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
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