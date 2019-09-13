İŞKUR TYP başvuruları başladı mı soruları arama motorunda en çok merak edilen sorular arasında. İŞKUR TYP başvuruları için bekleyiş sürüyor. TYP ekranından alınacak 2019 - 2020 Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara yapılacak alımlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? TYP İŞKUR başvuruları ne zaman başlayacak? İşte İŞKUR TYP başvurularına ilişkin merak edilen detaylar...

TYP nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programa Toplum Yararına Programlar denilmektedir.

TYP okul hizmetlisi alımları ne zaman?

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, okullara güvenlik görevlisi alımının TYP kapsamına dahil edildiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar TYP ilanlarını beklemeye başladı. TYP güvenlik görevlisi alımı İŞKUR'un yönetiminde gerçekleştirilecek.

Okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları, TYP ekranından alınacak. Söz konusu alımların tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir ilan yayımlayıp yayımladığını, TYP ekranında yer alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilirsiniz.