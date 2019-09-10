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İŞKUR sağlık personeli alımları var mı? İŞKUR sağlık personeli alımı 2019

İŞKUR iş ilanları ile güncel İŞKUR sağlık personeli alım ilanlarına ulaşmak mümkün. İŞKUR sağlık personeli alımı hangi illerde? İŞKUR güncel iş ilanlarına bakıldığında son İŞKUR alım ilanlarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Bursa, Sakarya, Karaman, Balıkesir, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Yalova, Amasya, Manisa, Mersin, Uşak Bolu, Kocaeli, Samsun Denizli illerinde hemşire, ebe, hasta ve yaşlı bakım elemanı, ebe, diş hekimi, acil tıp teknisyeni, hastane hizmetlisi, beden işçisi temizlik görevlisi, yaşlı bakım teknisyeni alımlarının yapıldığı görülmekte.İŞKUR sağlık personeli alımı 2019, İŞKUR sağlık personeli alımı 2019 başvuru şartları neler?

10 Eylül 2019 Salı 16:27
İŞKUR sağlık personeli alımları var mı? İŞKUR sağlık personeli alımı 2019

İŞKUR iş ilanları ile güncel İŞKUR sağlık personeli alım ilanlarına ulaşmak mümkün. İŞKUR sağlık personeli alımı hangi illerde? İŞKUR güncel iş ilanlarına bakıldığında son İŞKUR alım ilanlarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Bursa, Sakarya, Karaman, Balıkesir, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Yalova, Amasya, Manisa, Mersin, Uşak Bolu, Kocaeli, Samsun Denizli illerinde hemşire, ebe, hasta ve yaşlı bakım elemanı, ebe, diş hekimi, acil tıp teknisyeni, hastane hizmetlisi, beden işçisi temizlik görevlisi, yaşlı bakım teknisyeni alımlarının yapıldığı görülmekte. İŞKUR sağlık personeli alımı 2019, İŞKUR sağlık personeli alımı 2019 başvuru şartları neler?

İŞKUR iş ilanları merak edilirken, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans düzeyinde hemşire, hasta danışmanı, kayıt kabul görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, aneztesi teknikeri olmak üzere toplamda 169 sağlık personeli alımının yapılacağı açıklandı.

İŞKUR sağlık personeli almıı yapan iller hangileri

İŞKUR güncel iş ilanlarına bakıldığında son İŞKUR alım ilanlarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Bursa, Sakarya, Karaman, Balıkesir, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Yalova, Amasya, Manisa, Mersin, Uşak Bolu, Kocaeli, Samsun Denizli illerinde sağlık personelinin alımlarının yapıldığı görülmekte.

İŞKUR 'da yayınlanan hastane personel alımlarına başvuru yapacak adaylardad aranan genel şartlar şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlkoku, lise veya üniversite mezunu olmak,

İlan başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek

,Diksiyonu düzgün olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış , henüz askerlik çağına gelmemiş ya da tecilli olması,

Başvuru yapacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması.

İŞKUR sağlık personele hangi kadrolara personel alımı yapılacak?

Hemşire  

Beden İşçisi (Temizlik)  

Hastane Hizmetlisi  

Teknik Servis Elemanı  

Sekreter   

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı   

Diş Hekimi Sekreteri  

Diş Hekimi  

Büro Memuru (Genel)   

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri  

Eczacı  

Bilgisayar Programcısı  

Büro İşçisi  

Yaşlı Bakım Teknisyeni  

İŞKUR sağlık personeli alım başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, affa uğramış olsa bile devlet güvenliği aleyhine karşı suç işlememiş olmak, 18 yaşını duldurmuş olmak, istenilen eğitim düzeyine gösteren mezuniyet belgesine sahip olmak.

İŞKUR sağlık personeli başvuruları nasıl yapılır?

Sağlık personeli başvurularına İŞUR’un e şube sitesi üzerinden başvurulur.

Acil tıp teknisyeni iş ilanları İŞKUR tıklayınız

İŞKUR ebe iş ilanları için tıklayınız 

 

İŞKUR sağlık personeli alımları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:27
  1. Yalova
  2. Karaman
  3. Uşak
  4. Trabzon
  5. Samsun
  6. Sakarya
  7. Manisa
  8. Kocaeli
  9. Kayseri
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Mersin
  13. Denizli
  14. Bursa
  15. Bolu
  16. Balıkesir
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Amasya
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