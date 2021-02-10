İŞKUR personel alımı! Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ne zaman olacak?

Bingöl’de ikamet edip özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenlere İŞKUR’dan müjdeli haber geldi. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünde sürekli olarak çalışacak Özel Güvenlik Görevlisi alınacağı bildirildi. İşte” Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Özel Güvenlik Görevlisi personel alımı ne zaman olacak ve başvuru şartları nelerdir?” sorularının cevabı…

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Özel Güvenlik Görevlisi personel alımı ne zaman olacak?

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanda 08.02.2021-12.02.2021 tarihleri arasında en az lise mezunu Özel Güvenlik Görevlisi alacağını bildirdi. Alınacak Özel Güvenlik Görevlisinin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünde sürekli olarak çalışacağı yayınlanan ilanda bulunmakta.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI başvuru şartları nelerdir?

1) Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar 5 (beş) gün sürecek başvuru süresi içerisinde www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-devlet üzerinden online olarak yapılacaktır Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere, Üniversitemize gönderilen başvuru listesinde yer alan başvuru sahipleri arasından 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11.00’de Üniversitemiz Rektörlüğünde, ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

4) COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kuranın yapılacağı salona kura işleminde görevli personel haricinde herhangi bir aday alınmayacaktır. Noter kurası Üniversitemiz sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır.

5)En az ortaöğretim (lise ve dengi) en fazla Önlisans mezunu olmak.

6) 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle özel güvenlik eğitim sertifikasının dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış olmak.

7)18 yaşını tamamlamış olmak, 31 yaşından gün almamış olmak.

8)Üniversitemizin tüm birimlerinin iç ve dış mekânlarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.(Başvuru yapan tüm adaylar Üniversitenin tüm işyerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır)

9)Belgelendirmek şartıyla ilan başlama tarihi itibari ile Bingöl ilinde ikamet ediyor olmak.

10)İlana başvuran adayların en az 170 cm boyunda olması gerekmektedir. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliği veya ilgili sağlık kuruluşlarından istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

11) Silahlı “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip olmak,

12) Göreve başlamaya hak kazanan personelin güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.

13) Askerliğini görevini yapmış olmak, Muaf veya Tecilli Olmak

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar başvurularını, 08/02/2021-12/02/2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilecektir.

Sürekli işçi alım ilanına dair tüm ilan ve duyurular http://www.bingol.edu.tr/tr web sitesinden yapılacaktır.