İŞKUR kura sonuçları 2022: Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı 10 işçinin alımı için kura yapacağını duyurmasının ardından, Sağlık Bakalığı bünyesinde görev almak isteyenbinlerce kişi İŞKUR üzerinden başvuru yaptı. Heyecanlı bekleyiş biterken, başvurusunu tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı İŞKUR alım kura sayfasından sonuçlara ulaşabiliyor. İşte 2019 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15 Mart 2022 ve 21 Mart 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi gözler İŞKUR kura sonuçlarında. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuç tarihi açıklanmadı. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kazananlar listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı. Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak. İŞKUR'un düzenleyeceği 2022 yılı Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimine katılacak isimlerin yer aldığı nihai listeye esube.iskur.gov.tr web sayfasından ulaşmak mümkün. Nihai listeye göz atmak için adayların kişisel bilgileriyle İŞKUR'un online şubesine girdikten sonra 'İŞ BAŞVURULARIM' kısmından Sağlık Bakanlığı iş başvurusuna tıklaması gerekiyor. SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NİHA LİSTE SORGULAMA EKRANI