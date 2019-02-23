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İŞKUR kura çekimi ne zaman? | 2019 GSB personel alımı

İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gerçekleştirilen personel alımı için başvurular tamamlanmıştı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçlar için meraklı bir bekleyiş içinde. Peki, 3 bin 426 personel alımı için gerçekleştirilecek kura çekiminin tarihi belli oldu mu? İŞKUR kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:28
İŞKUR kura çekimi ne zaman? | 2019 GSB personel alımı

İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gerçekleştirilen personel alımı için başvurular tamamlanmıştı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçlar için meraklı bir bekleyiş içinde. Peki, 3 bin 426 personel alımı için gerçekleştirilecek kura çekiminin tarihi belli oldu mu? İŞKUR kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman?

Bakanlık tarafından alınacak engelli ve eski hükümlüler temizlik görevlisi olarak işe alınacaklar. Temizlik görevlisi olarak işe alınacak 278 engelli ve 146 eski hükümlü, 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar.

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri ve Muhasebeci olarak işe alınacaklar sözlü sınava tabi tutulacaklar. Bunların dışında kalan meslek kollarında başvuranlar ise 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutularak işe alınacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı persenel alımı başvuru şartları neler?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:28
  1. İŞKUR kura çekimi
  2. İŞKUR kura çekimi ne zaman?
  3. 2019 GSB personel alımı
  4. 2019 GSB personel alımı ne zaman
  5. Gençlik ve Spor Bakanlığı persenel alımı başvuru şartları neler?
  6. Gençlik ve Spor Bakanlığıkura çekimi ne zaman?
  7. Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman?
  8. Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi

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