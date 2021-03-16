İŞKUR kamu işçi alımları iş ilanı İŞKUR başvurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 23 işçi alımı yapacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere. 4857 sayılı iş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacaktır.

İŞKUR işçi alımı şartları neler?

GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

6) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, 9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İŞKUR işçi alımı özel şartlar neler?

1) En az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

3) İlk başvuru tarihinden önce İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.

İŞKUR işçi alımları ne zaman?

İŞKUR işçi alım başvuru tarihi merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü İŞKUR işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.