İŞKUR iş tecrübesine ilk adımın adresi oldu

İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile bu yıl 20 bin 172 üniversiteli, hem iş tecrübesi edindi hem de para kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, SÇP’nin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “I. 100 Günlük İcraat Programı” kapsamında bu yıl İŞKUR tarafından hayata geçirildiğini belirtti.

Önemli katkı sağlandı

Kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde 81 ilde düzenlenen programın nitelikli istihdamın artırılmasında önemli bir adım olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: “Bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programımız başarıyla tamamlandı. Programdan 20 bin 172 üniversiteli gencimiz faydalandı. Üniversitelilere iş tecrübesi edindiren program, gençlerin hem aile bütçesine hem de sosyal hayatlarına önemli katkı sağladı. Program kapsamında katılımcılara İŞKUR tarafından çalıştıkları gün için günlük asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldı.”

Üniversitelilerden tam not

Sosyal Çalışma Programı’ndan yararlanan öğrenciler de hem iş tecrübesi hem de para kazanmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.