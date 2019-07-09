0553 313 94 23

İŞKUR iş ilanları Son dakika güncel İŞKUR iş ilanı ara

İŞKUR açık iş ilanları. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugünkü güncel iş ilanına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel şirketler bünyesinde görevlendirilmek üzere muhasebe meslek elemanı, kurye, şube müdürü, şoför, kargo takip görevlisi, büro işçisi, beden işçisi, temizlik görevlisi, depo işçisi, büro memuru, motosikletli kurye, sekreter, bilgisayar işletmeni, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri görevlisi ve seyahat servis elemanı olmak üzere 1.730 personel alımı yapacak. Milli Eğitim İŞKUR son dakika, Bartın İŞKUR iş ilanları, Rize iş ilanları İŞKUR, Uşak İŞKUR iş ilanları, Balıkesir İŞKUR iş ilanları, anestezi iş ilanları İŞKUR, Manisa İŞKUR iş ilanları, İŞKUR Samsun iş ilanları.

09 Temmuz 2019 Salı 12:46
İŞKUR iş ilanları Son dakika güncel İŞKUR iş ilanı ara

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugünkü güncel iş ilanına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel şirketler bünyesinde görevlendirilmek üzere muhasebe meslek elemanı, kurye, şube müdürü, şoför, kargo takip görevlisi, büro işçisi, beden işçisi, temizlik görevlisi, depo işçisi, büro memuru, motosikletli kurye, sekreter, bilgisayar işletmeni, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri görevlisi ve seyahat servis elemanı olmak üzere 1.730 personel alımı yapacak. Milli Eğitim İŞKUR son dakika, Bartın İŞKUR iş ilanları, Rize iş ilanları İŞKUR, Uşak İŞKUR iş ilanları, Balıkesir İŞKUR iş ilanları, anestezi iş ilanları İŞKUR, Manisa İŞKUR iş ilanları, İŞKUR Samsun iş ilanları.

Son dakika İŞKUR iş ilanları haberi: Bir yandan iş arayan ile işvereni buluşturan İŞKUR, diğer taraftan yürüttüğü işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimleriyle iş gücünün niteliğini artıracak uygulamaları hayata geçiriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bu yılın ocak-eylül döneminde 75 bin 436 işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim ile mesleki eğitim kursu düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanındaki bu eğitim ve kurslardan toplam 355 bin 407 kişi faydalandı.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefleyen Kurum, yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişinin iş sahibi olmasını sağladı. Bu doğrultuda, Kurum personelince bu yılın dokuz aylık bölümünde 4 milyon 234 bin 52 bireysel görüşme, 476 bin 733 iş yeri ile 21 bin 231 okul ziyareti gerçekleştirildi.

İşkur e-şube üzerinden

İş Arayan Üyeliği

Durumunuza uygun işleri görebilirsiniz.

Tüm iş ilanlarını görebilirsiniz.

Kurs ve programlardan yararlanabilirsiniz.

Mesajlarınızı görebilirsiniz.

İş ve Meslek Danışmanlığı için randevu alabilirsiniz.

İşsizlik ödeneği için başvurabilirsiniz.

İşsizlik ödeneğini sorgulayabilirsiniz.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI (TÜM İL İŞKUR İLANI) SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:46
  1. Bartın
  2. Uşak
  3. Samsun
  4. Rize
  5. Manisa
  6. Balıkesir
  7. Son dakika İŞKUR iş ilanları haberi
  8. İŞKUR iş ilanları
  9. Son dakika haberleri
  10. güncel İŞKUR iş ilanı sorgula
  11. milli eğitim işkur son dakika
  12. bartın işkur iş ilanları
  13. rize iş ilanları işkur
  14. uşak işkur iş ilanları
  15. balıkesir işkur iş ilanları
  16. anestezi iş ilanları işkur
  17. manisa işkur iş ilanları
  18. işkur samsun iş ilanları
  19. İŞKUR açık iş ilanları
  20. İŞKUR iş ilanı ara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevi firarisi, kız kaçırınca yakalandı
    1. Cezaevi firarisi, kız kaçırınca..
    2. Hakkari’de hain saldırı: 2 şehit
    3. Günün ilk yarısında endekslerin..
    4. Corendon Airlines 8. kez Türkiye’nin..
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Burun estetiği öncesi bunlara dikkat
    7. Borsada günün ilk yarısı (2)
    8. Günün ilk yarısında şehir..
    9. Keçili Kanalı’nda bin 377 metre ıslah..
    10. Almanya'da bomba alarmı! Diyanet..
    11. Bahçeli’nin Kütahya programı belli oldu
    12. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış..
    13. Borsada günün ilk yarısı (1)
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Kayseri Şeker, yem bitkileri temini..
    16. Marmara Nakliyeciler Garajı tahliye..
    17. (Özel) Önce namaz kıldı, sonra..
    18. Madagaskar, Afrika Uluslar Kupası'nda..
    19. Adana'daki "taksici cinayeti"..
    20. Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan..
    21. Pawel Olkowski, Gazişehir Gaziantep’te
    22. Sudan'da darbeyi desteklemişti!..
    23. Otel çatısında bulunan cesedin kimliği..
    24. Spor kulübü yöneticiliği yapanları..
    25. Tosya’da 3 kişinin yaralandığı cip..
    26. Piyasalarda gün ortası
    27. Kayıp koyunları jandarma drone ile..
    28. Kayserispor’un yeni transferi Dja..
    29. "Şampiyonluk kültürünü en iyi bilen..
    30. Nurdoğan Rigel kimdir? Nurdoğan Rigel..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!