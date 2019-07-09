İŞKUR iş ilanları Son dakika güncel İŞKUR iş ilanı ara

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugünkü güncel iş ilanına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel şirketler bünyesinde görevlendirilmek üzere muhasebe meslek elemanı, kurye, şube müdürü, şoför, kargo takip görevlisi, büro işçisi, beden işçisi, temizlik görevlisi, depo işçisi, büro memuru, motosikletli kurye, sekreter, bilgisayar işletmeni, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri görevlisi ve seyahat servis elemanı olmak üzere 1.730 personel alımı yapacak. Milli Eğitim İŞKUR son dakika, Bartın İŞKUR iş ilanları, Rize iş ilanları İŞKUR, Uşak İŞKUR iş ilanları, Balıkesir İŞKUR iş ilanları, anestezi iş ilanları İŞKUR, Manisa İŞKUR iş ilanları, İŞKUR Samsun iş ilanları.

Son dakika İŞKUR iş ilanları haberi: Bir yandan iş arayan ile işvereni buluşturan İŞKUR, diğer taraftan yürüttüğü işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimleriyle iş gücünün niteliğini artıracak uygulamaları hayata geçiriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bu yılın ocak-eylül döneminde 75 bin 436 işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim ile mesleki eğitim kursu düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanındaki bu eğitim ve kurslardan toplam 355 bin 407 kişi faydalandı.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefleyen Kurum, yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişinin iş sahibi olmasını sağladı. Bu doğrultuda, Kurum personelince bu yılın dokuz aylık bölümünde 4 milyon 234 bin 52 bireysel görüşme, 476 bin 733 iş yeri ile 21 bin 231 okul ziyareti gerçekleştirildi.

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