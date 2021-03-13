İŞKUR iş ilanları | İŞKUR personel alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR güncel iş ilanları

1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmenin başlamasından sonra hem kamu kurumları hem de özel sektör çok sayıda personel alımı için iş ilanı yayınlamakta. İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanlarında hem vasıfsız işçi, hem vasıflı personel hemde önlisans ve lisans düzeyi teknik personel kadroları bulunuyor. Koronavrüs döneminde güncel iş ilanları İŞKUR'dan takip ediliyor. İŞKUR vasıtası ile KPSS şartlı ve şartsız iş ilanları yayınlanırken özel sektöre ve kamuya personel, memur alımı yapılıyor. İşte İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları, güncel iş ilanları.

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına bakıldığında 70 bin 687 personel alım yapılacağı görülmekte. İŞKUR vasıtasıyla alınacak personellerden bazıları için KPSS şartı aranırken bazılarında ise KPSS şartı söz konusu değil.

İŞKUR güncel iş ilanları

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