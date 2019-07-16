İŞKUR iş ilanları İŞKUR kamu personeli alımı 2019 İŞKUR TYP iş ilanları sorgula

İŞKUR son dakika güncel iş ilanları haberi: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi aracılığıyla yeni ilanlar yayımlandı ve Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirmek üzere 462 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurumlar tarafından personel alımı yapılacak. TYP personel alım başvuru şartları neler? İŞKUR iş ilanları. İŞKUR kamu personeli alımı 2019, İŞKUR kamu işçi alımı 2018, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı, İŞKUR işçi alımı 2019, kamu personel alımı İŞKUR güncel iş ilanları başvuru şartları.

İŞKUR TYP iş ilanları sorgula. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) bildirilen listelere göre yeni TYP personeli alımı için iş ilanları yayımlandı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işçi alımına başvuru yapacak adayların en az 18 yaşında olması gerekmektedir. İŞKUR haftanın ilanlarını yayımlamaya başladı. 16 Temmuz 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış ilanlara göre farklı kamu kurumları personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara göre, Malatya Turgut Özal üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Alanya - Gazipaşa Sulama Birliği Başkanlığı, Ufuk Özak Metal Alüminyum Sanayi ve Ticaret, İl Özel İdare Müdürlüğü, MSB Akaryakıt İmal ve Nato, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Cimitekke belediye Başkanlığı, Kocaeli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü farklı pozisyonlarda görevlendirilecek. TYP başvuruları İŞKUR web adresi üzerinden yapılmaktadır. 462 işçi alımı için yayımlanan iş ilanları kapsamında Aydın ve Tokat illerinde yer alan kamu kurumlarında istihdam sağlanacağı açıklandı.

TYP personel alım başvuru şartları neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanan detaylara göre TYP personeli alımına başvuru yapacakların uygun olması gereken şartlar bu şekilde;

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç).

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