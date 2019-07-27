İŞKUR iş ilanları güncel İŞKUR iş ilanları başvuru yap
Günlük İŞKUR iş ilanlar merak edilmekte. İş arayan binlerce kişi İŞKUR sitesi üzerinden iş ilanlarını aramakta. İŞKUR e-şube üzerinden başta beden işçisi, temizlik görevlisi, turizm ve otelcilik personeli, kasiyer, güvenlik personeli, satış danışmanı, kasiyer, garson, makineci, ön muhasebe olmak üzere binlerce eleman alımı yapılmakta. İŞKUR En az okur yazar, ilkokul, ortaöğretim, önlisans ve lisans eğitim seviyelerinden onlarca meslek gurubundan personel alımı gerçekleşecek. Peki İŞKUR iş ilanları, İŞKUR iş ilanları kamu, İŞKUR iş ilanları özel sektör, İŞKUR iş arayan giriş başvuru.27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:58
Günlük İŞKUR iş ilanlar merak edilmekte. İş arayan binlerce kişi İŞKUR sitesi üzerinden iş ilanlarını aramakta. İŞKUR e-şube üzerinden başta beden işçisi, temizlik görevlisi, turizm ve otelcilik personeli, kasiyer, güvenlik personeli, satış danışmanı, kasiyer, garson, makineci, ön muhasebe olmak üzere binlerce eleman alımı yapılmakta. İŞKUR En az okur yazar, ilkokul, ortaöğretim, önlisans ve lisans eğitim seviyelerinden onlarca meslek gurubundan personel alımı gerçekleşecek. Peki İŞKUR iş ilanları, İŞKUR iş ilanları kamu, İŞKUR iş ilanları özel sektör, İŞKUR iş arayan giriş başvuru.
Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında yayımlanan ilanlarda 32 şehre en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara işbaşı ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında başvuru detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
İŞKUR iş başvuru şartları
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı ve işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
Güncel İŞKUR iş ilanları sorgula
Yukarıdaki şartları taşıyan ve İşkur iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için ilanlar aşağıdadır.
Beden İşçisi (Genel) 8589
Temizlik Görevlisi 1765
Makineci (Dikiş) 1513
Satış Danışmanı / Uzmanı 1339
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1080
Kasiyer 1060
Garson (Servis Elemanı) 1016
Ön Muhasebeci 783
Güvenlik Görevlisi 782
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 643
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 508
Konfeksiyon İşçisi 494
Aşçı 468
Şoför-Yük Taşıma 456
Büro Memuru (Genel) 432
Reyon Görevlisi 393
Dokuma Konfeksiyon Makineci 368
Bulaşıkçı (Stevard) 335
İmal İşçisi 308
Elektrikçi (Genel) 292
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