İŞKUR iş ilanları güncel İŞKUR iş ilanları başvuru yap

Günlük İŞKUR iş ilanlar merak edilmekte. İş arayan binlerce kişi İŞKUR sitesi üzerinden iş ilanlarını aramakta. İŞKUR e-şube üzerinden başta beden işçisi, temizlik görevlisi, turizm ve otelcilik personeli, kasiyer, güvenlik personeli, satış danışmanı, kasiyer, garson, makineci, ön muhasebe olmak üzere binlerce eleman alımı yapılmakta. İŞKUR En az okur yazar, ilkokul, ortaöğretim, önlisans ve lisans eğitim seviyelerinden onlarca meslek gurubundan personel alımı gerçekleşecek. Peki İŞKUR iş ilanları, İŞKUR iş ilanları kamu, İŞKUR iş ilanları özel sektör, İŞKUR iş arayan giriş başvuru.

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında yayımlanan ilanlarda 32 şehre en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara işbaşı ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında başvuru detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

İŞKUR iş başvuru şartları

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı ve işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Güncel İŞKUR iş ilanları sorgula

Yukarıdaki şartları taşıyan ve İşkur iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için ilanlar aşağıdadır.

Beden İşçisi (Genel) 8589

Temizlik Görevlisi 1765

Makineci (Dikiş) 1513

Satış Danışmanı / Uzmanı 1339

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1080

Kasiyer 1060

Garson (Servis Elemanı) 1016

Ön Muhasebeci 783

Güvenlik Görevlisi 782

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 643

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 508

Konfeksiyon İşçisi 494

Aşçı 468

Şoför-Yük Taşıma 456

Büro Memuru (Genel) 432

Reyon Görevlisi 393

Dokuma Konfeksiyon Makineci 368

Bulaşıkçı (Stevard) 335

İmal İşçisi 308

Elektrikçi (Genel) 292

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