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Aktüel

İŞKUR ile Vestel arasında yeni ZEKİ protokolü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:39:36 -
İŞKUR ile Vestel arasında yeni ZEKİ protokolü

MANİSA (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Manisa İl Müdürlüğü ile Vestel arasında "Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (ZEKİ) Projesi" kapsamında 6. sözleşme imzalandı.

İŞKUR'un il müdürlüğü binasındaki törende, protokole, İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan ile Vestel Elektronik Üretim Genel Müdür Yardımcısı Selim Göksu imza attı.

Protokolle Vestel'in göstereceği iş kapsamında ZEKİ'de 10 engellinin daha istihdam edileceği ve İŞKUR tarafından ise 353 bin 160 lira engelli ücret desteği sağlanacağı belirtildi.

İŞKUR İl Müdürü Aslan, ZEKİ projesi kapsamında Vestel ile 6. protokolü imzaladıklarını söyledi.

Selim Göksu ise projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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