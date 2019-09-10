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İŞKUR hemşire hasta danışmanı kayıt kabul aneztesi yaşlı bakım elamanı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR sağlık personeli başvuru şartları

İŞKUR sağlık personeli alım ilanları merak ediliyor. Son dakika gelişmeleri: Türkiye İş Kurumu sağlık personeli alımı yapıyor.İŞKUR’un son dakika duyurusu ile KPSS şartı olmaksızın sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Son dakika 2019 İŞKUR iş ilanları merak edilirken, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans düzeyinde hemşire, hasta danışmanı, kayıt kabul görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, aneztesi teknikeri olmak üzere toplamda 169 sağlık personeli alımının yapılacağı açıklandı.

10 Eylül 2019 Salı 16:06
İŞKUR hemşire hasta danışmanı kayıt kabul aneztesi yaşlı bakım elamanı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR sağlık personeli başvuru şartları

İŞKUR sağlık personeli alımları var mı? İŞKUR sağlık personeli alım ilanları merak ediliyor. Son dakika gelişmeleri: Türkiye İş Kurumu sağlık personeli alımı yapıyor.  İŞKUR’un son dakika duyurusu ile KPSS şartı olmaksızın sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Son dakika 2019 İŞKUR iş ilanları merak edilirken, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans düzeyinde hemşire, hasta danışmanı, kayıt kabul görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, aneztesi teknikeri olmak üzere toplamda 169 sağlık personeli alımının yapılacağı açıklandı.

İŞKUR 'da yayınlanan hastane personel alımlarına başvuru yapacak adaylardad aranan genel şartlar şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlkoku, lise veya üniversite mezunu olmak,

İlan başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek

,Diksiyonu düzgün olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış , henüz askerlik çağına gelmemiş ya da tecilli olması,

Başvuru yapacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması.

İŞKUR sağlık personele hangi kadrolara personel alımı yapılacak?

Hemşire  

Beden İşçisi (Temizlik)  

Hastane Hizmetlisi  

Teknik Servis Elemanı  

Sekreter   

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı   

Diş Hekimi Sekreteri  

Diş Hekimi  

Büro Memuru (Genel)   

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri  

Eczacı  

Bilgisayar Programcısı  

Büro İşçisi  

Yaşlı Bakım Teknisyeni  

İŞKUR sağlık personeli alım başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, affa uğramış olsa bile devlet güvenliği aleyhine karşı suç işlememiş olmak, 18 yaşını duldurmuş olmak, istenilen eğitim düzeyine gösteren mezuniyet belgesine sahip olmak.

İŞKUR sağlık personeli başvuruları nasıl yapılır?

Sağlık personeli başvurularına İŞUR’un e şube sitesi üzerinden başvurulur.

 

İŞKUR sağlık personeli alımları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:06
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