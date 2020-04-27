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Aktüel

İŞKUR Gaziantep İl Müdür Yardımcısı Alper koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

2020-04-27 10:21:07 -
İŞKUR Gaziantep İl Müdür Yardımcısı Alper koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Rıza Alper, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi altında olan Alper'e Kovid-19 tanısı da konuldu.

Ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edilen Alper, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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