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İŞKUR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyelere kamu personeli alımı 2019

İŞKUR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyelere kamu personeli alımı ne zaman? Şartları neler? İŞKUR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyelere kamu personeli alımı yapılacağını açıkladı. KPSS şartı olmadan tüm adaylar başvuru yapabilecek. Son başvuru 21 Ocak 2019!

17 Ocak 2019 Perşembe 16:13
İŞKUR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyelere kamu personeli alımı 2019

İŞKUR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyelere kamu personeli alımı ne zaman? Şartları neler? İŞKUR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyelere kamu personeli alımı yapılacağını açıkladı. KPSS şartı olmadan tüm adaylar başvuru yapabilecek. Son başvuru 21 Ocak 2019!

İŞKUR 17 Ocak 2019 DKK ile Belediyelere kamu personeli alımı yayımladı. KPSS şartsız ilanlara en az okur yazar en çok lisans mezunu adaylar başvuru yapabilir.

Güneykaya Belediyesi ( Sivas ) İlköğretim mezunu olarak 1 kişi Otobüs Kaptanı (Şoförü) alımı yapılacaktır. Adayların E Sınıfı Ehliyete ve SRC4 Belgesine sahip olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 21 Ocak 2019 olarak açıklanmıştır. Kamu personeli alımı için adayların bu tarihe kadar İŞKUR ilanları internet sitesi üzerinden 00004799998 ilan no ile başvuru yapması gerekiyor. Belediye personel alımı kura çekilişi 28 Ocak 2019 Tarihinde 10:00 ile 11:00 Saatleri arası Güneykaya Belediyesinde çekiliş yapılacaktır.

Yoğurtlu Belediyesi ( Erzincan ) 1 kişi İlköğretim mezunu Betonarmeci (Betonarme Demircisi) alımı yapılacaktır. Adayların İŞKUR iş ilanları 00004801548 ilan no ile 21 Ocak 2019 Tarihine kadar müracaat etmesi gerekmektedir. kura çekilişi 28 Ocak 2019 Tarihinde 09:00 ile 10:00 Saatleri arası Yoğurtlu Belediye başkanlığında çekilecektir.

Balveren Belediyesi ( Şırnak ) 1 kişi en az Okur Yazar en fazla lisans mezunu adayların başvuracağı Beden İşçisi (Genel) alımı yapılmaktadır. Başvurular İŞKUR sitesi üzeriden iş ilan no 00004800911 ile 21 Ocak 2019 Tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Balveren Belediyesi 1 kişi Kepçe Operatörü alımı yapılmakta olup adayların F ve G sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir. 21 Ocak 2019 Tarihine kadar İŞKUR sitesinden 00004800815 ilan numarası ile başvuru yapılacaktır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı 1 kişi en az İlköğretim mezunu Aşçı alımı yapılmaktadır. Adayların 21 Ocak 2019 Tarihine kadar İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden 00004801812 ilan no ile müracaat etmesi gerekiyor.

 

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:13
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