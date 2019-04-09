İŞKUR büro memuru alımı | KPSS'siz Büro memuru başvuru şartları

İŞKUR KPSS şartsız ve sınavsız çok sayıda büro memuru alımı yapılacağını duyurdu. Peki Büro memurluğu alımı için başvuru şartları neler? Büro memuru ilanına nasıl başvuru yapılır? İşte İŞKUR büro memuru alımı hakkında detaylar...

Sınavsız, KPSS şartsız büro memuru alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 60 binden fazla personel alımı yapıyor. Bu alımların içerisinde kamu ve özel sektör bünyesine binlerce büro memuru alımı yapıyor. Başvuru yapacak adaylardan aranan bazı şartlar yer almaktadır. Bu şartlar arasında en az ortaöğretim (lise) mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartları yer almaktadır. KPSS şartI ise aranmıyor.

Büro memurluğu başvuru şartları

İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro memuru ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

- Sağlık probleminin olmaması,

- En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer

almaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Güler yüzlü olmak.

İŞKUR büro memurluğuna nasıl başvurulur?

İŞKUR BÜRO MEMURLUĞU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru iş ilanlarına başvuru yapmak İŞKUR’un üye profiline online olarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Sonrasında başvuru yapmak için yukarıdaki linki tıklayarak size uygun il ve ilçelerdeki ilanları görebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.