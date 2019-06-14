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İŞKUR bekçi iş ilanları, bekçi alımı şartları 2019 | Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?

Bekçi iş ilanları son zamanlarda en çok rağbet gören meslek grupları arasında yerini almakta. İŞKUR’un iş ilanları teşvikiyle de yüzlerce vatandaş bekçi iş ilanlarını araştırmakta. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılmakta. Vatandaşlar İŞKUR hangi illerde bekçi alımı yapıyor sorusunu yöneltirken, Bekçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok ilde yapılmakta. İŞKUR bekçi alımı ilanlarına göre bekçilik başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

14 Haziran 2019 Cuma 15:38
İŞKUR bekçi iş ilanları, bekçi alımı şartları 2019 | Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?

Bekçi iş ilanları son zamanlarda en çok rağbet gören meslek grupları arasında yerini almakta. İŞKUR’un iş ilanları teşvikiyle de yüzlerce vatandaş bekçi iş ilanlarını araştırmakta. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılmakta. Vatandaşlar İŞKUR hangi illerde bekçi alımı yapıyor sorusunu yöneltirken, Bekçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok ilde yapılmakta. İŞKUR bekçi alımı ilanlarına göre bekçilik başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir? 

Son dakika İŞKUR bekçi alımları. İstanbul, Ankara, başta olmak üzere bir çok ilde bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvuruları başlamış olup, 30 Haziran 2019'a kadar devam etmektedir. İŞKUR bekçi alımı 2019 başvuru, İŞKURbekçi başvuru, İŞKUR bekçi alımı başvuru formu, İŞKURbekçi maaşları, İŞKURbekçi alımı şartları, İŞKURbekçi alımı 2019 başvuru formu, İŞKUR bekçi alımı şartları 2019, İŞKURbekçi alımı yaş sınırına ilişkin detaylar... İlgili linki kopyalayarak başvuru ekranına ulaşabilir ve açılan sayfadan e-devlet şifrenizi kullanarak hemen başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR'da yayınlanan Bekçi alımı ilanları için tıklayınız.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:38
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