İŞKUR personel alımı ilanları güncel olarak takip ediliyor. 24 Ekim tarihi itibari ile İŞKUR 39 bin en az ilköğretim mezunu personel alımı yapılacağını duyurdu. Duyurunun ardından vatandaşlar İŞKUR 39 bin en az ilköğretim mezunu personel alımı için gerekli olan şartları merak ediyor. Peki, İŞKUR 39 bin en az ilköğretim mezunu personel alımı için başvuru şartları neler?

İŞKUR 39 bin en az ilköğretim mezunu personel alımı için başvuru şartları neler?

15 Ekim itibari ile eğitim düzeyinde en az okur yazar olma şartı ile 9 bin 837 beden işçisi alınacak. Satış ve pazarlama alanında 2 bin 267 satış danışmanı alınacak. Ayrıca İŞKUR Ekim ayı istihdama yönelik kurs kayıtları başladı. Eğitimlere devam eden adaylara 30-85 Tl arası ödeme yapılacak. Şuanda başvurusu devam eden iller ise; İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sinop, İstanbul, Balıkesir, Rize, Kocaeli olmaktadır.

İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan mesleklerden bir tanesi, 6 Bin 734 ile beden işçisi kadrosunda olacak. Satış danışmanı olarak 1949 kişi istihdam edilecek. Servis görevlisi kadrosunda 1.634 kişinin firmalar tarafından alım yapılacağı belirtildi. Diğer alım yapılacak en çok açık iş sayılı bulunan kadrolarda makineci, temizlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, çağrı merkezi temsilcisi reyon görevlisi kadrolarında işçi, memur ve personel alımları yapılacak. Ayrıca adayların büro memuru olarak; ön muhasebe personeli, ambar memuru, büro görevlisi kadrolarında alımlar yapılacak. Silahlı ya da silahsız güvenlik görevlisi kimlik kartı bulunanlar içinde güvenlikçi alımları devam ediyor.

Başvurular İŞKUR E-şube üzerinden, İŞKUR il ve ilçelerde hizmet birimlerinden şahsen olarak yapılabilecektir. Alımlarda yaş olarak en az 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir. İlanlarda özel ve genel şartları taşımak ve başvurularda istenilen sertifikalara sahip olmak, tecrübe şartlarına sahip olmak istendiğinde sunabilmek gerekmektedir.

İŞKUR kayıt nasıl oluşturulur?

İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.