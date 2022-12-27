İskoçya'dan hiç beklenmedik karar: Türkiye'den satın alacaklar

İskoçya'nın feribotlarına Türk imzası atıldı. Bir Türk firması ülkedeki ihaleyi kazanarak 2 feribot daha inşa etmek üzere sipariş aldı. Firmanın ilk feribotu Ekim 2024'te, diğerini ise 2025'in başında teslim edeceği ifade edildi.

Türk şirketi Cemre Marin, İskoçya'da düzenlenen ihaleyi kazanarak ülkede kullanılmak üzere 2 feribot daha inşa etmek üzere sipariş aldı. Böylece Cemre'nin İskoçya için üreteceği gemi sayısı 4'e çıkmış oldu.

Türkiye'de ürettiği gemileri daha önce İsveç ve Norveç başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç eden Cemre Marin, İskoçya'da düzenlenen ihaleyi kazanarak ülkede kullanılmak üzere 2 feribot daha inşa etmek üzere sipariş aldı. Böylece Cemre'nin İskoçya için üreteceği gemi sayısı 4'e çıkmış oldu. Yeni feribotların 94.8 metre uzunluğunda olacağı açıklandı.

Türk şirket geçtiğimiz yılbaşında ülkede düzenlenen ihaleyi kazanarak 2 feribotun yapımını üstlenmişti. Ancak bu durum İskoçya'da tepkilere yol açmıştı.

Türkiye'den almaları eleştirilmişti

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, İskoç muhalifler ülkenin kamu kontrolündeki en önemli taşımacılık şirketinin kullandığı feribotların Türkiye'den ithal edilmesini eleştirmişti.

Cemre Marin ilk aldığı gemi siparişini Ekim 2024'te, diğerini ise 2025'in başında teslim edecek.

Yeni feribotların 94.8 metre uzunluğunda olacağı belirtilirken en az 550 yolcu ve 85 araç taşıyacak ve 17 knot hız yapacak şekilde inşa edileceği belirtildi. İlk iki gemi için ödenecek rakam 110 milyon sterlin olarak açıklanmıştı. Yeni ihaleye dair rakam ise henüz açıklanmadı.

Cemre Tersanesi son olarak ürettiği dünyanın ilk çift gövdeli SOV (Wind Service Operation Vessels) gemisi Groene Wind (Yeşil Rüzgar) ile ses getirmişti.

Cemre Tersanesi Groene Wind'i Belçika'daki Rentel ve Mermaid Seastar (SeaMade) için üretti. Groene Wind'in en büyük özelliği, dünyada üretilen ilk DP 2, çift gövdeli SOV olması. Groene Wind, üç farklı rüzgar çiftliği alanına hizmet veren ilk sistem olarak da kayıtlara geçti.