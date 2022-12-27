  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Ekonomi İskoçya'dan hiç beklenmedik karar: Türkiye'den satın alacaklar
Ekonomi

İskoçya'dan hiç beklenmedik karar: Türkiye'den satın alacaklar

İskoçya, Türk firmasından feribot satın almak üzere harekete geçti. Türkiye'den ürün ithal etmeleri ülkede tartışmalara neden olan İskoç hükümeti geri adım atmayarak siparişi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 08:29:00 -
İskoçya'dan hiç beklenmedik karar: Türkiye'den satın alacaklar

İskoçya'nın feribotlarına Türk imzası atıldı. Bir Türk firması ülkedeki ihaleyi kazanarak 2 feribot daha inşa etmek üzere sipariş aldı. Firmanın ilk feribotu Ekim 2024'te, diğerini ise 2025'in başında teslim edeceği ifade edildi.

Türk şirketi Cemre Marin, İskoçya'da düzenlenen ihaleyi kazanarak ülkede kullanılmak üzere 2 feribot daha inşa etmek üzere sipariş aldı. Böylece Cemre'nin İskoçya için üreteceği gemi sayısı 4'e çıkmış oldu.

Türkiye'de ürettiği gemileri daha önce İsveç ve Norveç başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç eden Cemre Marin, İskoçya'da düzenlenen ihaleyi kazanarak ülkede kullanılmak üzere 2 feribot daha inşa etmek üzere sipariş aldı. Böylece Cemre'nin İskoçya için üreteceği gemi sayısı 4'e çıkmış oldu. Yeni feribotların 94.8 metre uzunluğunda olacağı açıklandı.

Türk şirket geçtiğimiz yılbaşında ülkede düzenlenen ihaleyi kazanarak 2 feribotun yapımını üstlenmişti. Ancak bu durum İskoçya'da tepkilere yol açmıştı.

Türkiye'den almaları eleştirilmişti

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, İskoç muhalifler ülkenin kamu kontrolündeki en önemli taşımacılık şirketinin kullandığı feribotların Türkiye'den ithal edilmesini eleştirmişti.

Cemre Marin ilk aldığı gemi siparişini Ekim 2024'te, diğerini ise 2025'in başında teslim edecek.

Yeni feribotların 94.8 metre uzunluğunda olacağı belirtilirken en az 550 yolcu ve 85 araç taşıyacak ve 17 knot hız yapacak şekilde inşa edileceği belirtildi. İlk iki gemi için ödenecek rakam 110 milyon sterlin olarak açıklanmıştı. Yeni ihaleye dair rakam ise henüz açıklanmadı.

Cemre Tersanesi son olarak ürettiği dünyanın ilk çift gövdeli SOV (Wind Service Operation Vessels) gemisi Groene Wind (Yeşil Rüzgar) ile ses getirmişti.

Cemre Tersanesi Groene Wind'i Belçika'daki Rentel ve Mermaid Seastar (SeaMade) için üretti. Groene Wind'in en büyük özelliği, dünyada üretilen ilk DP 2, çift gövdeli SOV olması. Groene Wind, üç farklı rüzgar çiftliği alanına hizmet veren ilk sistem olarak da kayıtlara geçti.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BAŞKAN

Cemre Tersanesine helal olsun. 2,5 milyar TL İYİ PARA BENCE

yusuf can

cemre holding ylunuzda bahtınızda açık olsunsizin gibi kahraman işadamlarınız ihtyacımız var devlette babaılıgını gösterip bu şirketlere gereken kolaylıgı saglamalı
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23