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Gündem İskoçlar İsrail zulmüne karşı ayağa kalktı!
Gündem

İskoçlar İsrail zulmüne karşı ayağa kalktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-12 19:45:00 - 2023-11-12 19:51:53
İskoçlar İsrail zulmüne karşı ayağa kalktı!

İskoçya'nın Ediğnburg kentinde yüzlerce İskoç İsrail karşıtı yürüyüş gerçekleştirdi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi aralıksız bombalayan katil İsrail'e karşı tüm dünya ayağa kalktı.

Filistin topraklarındaki işgalcilerin zulmüne duyarsız kalmayan İskoçlar, Ediğnburg kentinde toplandı.

Princess Caddesi'nden St James Quarter Alışveriş Merkezi'ne kadar yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

Takdir toplayan anne-oğul!

İskoçyalı bir anne ile oğlunun İsrail zulmüne karşı Filistin'e destek için 4 saat otobüs yolculuğu yapması sosyal medyada büyük takdir topladı.

İskoç gencin paylaştığı şu mesaj sosyal medyada gündem oldu:
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