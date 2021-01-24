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Yaşam İSKİ sular ne zaman gelecek 24 Ocak
Yaşam

İSKİ sular ne zaman gelecek 24 Ocak

İstanbul su kesintisi güncel | İstanbul'da arıza ya da bakım sebepli su kesintileri ara ara yaşanabiliyor. Planlı kesintiler önceden İSKİ tarafından vatandaşlara bildiriliyor. Ancak arıza kaynaklı kesintiler sebebiyle önceden bilgilendirilme yapılmıyor. 24 Ocak Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, su kesintisi ne zaman bitecek? Eyüp sular ne zaman gelecek? Çekmeköy sular ne zaman gelir 24 Ocak

Yeniakit Publisher
2021-01-24 17:25:00 -
İSKİ sular ne zaman gelecek 24 Ocak

Sular ne zaman gelir 24 Ocak | İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. 24 Ocak Pazar su kesintisi saatleri

İSKİ sular ne zaman gelecek 24 Ocak

İstanbul’da bakım ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. Arıza kaynaklı kesintiler hızlıca giderilmeye çalışılıyor. İşte, güncel kesinti bilgileri:

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