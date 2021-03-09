İSKİ su kesintisi ne zaman başlayacak? Su hangi ilçelerde kesilecek?
İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul'da iki ayrı çalışma sebebiyle 4 ilçeye su verilmeyecek. 17 saatlik kesintinin hangi mahalleleri etkiledi, kesinti saatlerinin ne olduğu merak ediliyor. Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti saatleri
Su ne zaman gelir? Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yenile çalışması yapılacak. Bu sebeple 3 ilçeye 17 saat su verilmeyecek. Ayrıca Beykoz'da da planlı su kesintisi yaşanacak. Peki, sular hangi saatler arasında kesilecek?
İSKİ su kesintisi ne zaman başlayacak? Su hangi ilçelerde kesilecek?
Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'yi etkileyecek kesinti 9 Mart Salı akşamı 22.00'de başlayıp 10 Mart Çarşamba saat 15.00'de sona erecek.
Büyükçekmece: Mimarsinan Mahallesi, Muratçeşme Mahallesi, Türkoba Mahallesi , Mimaroba Mahallesi, Sinanoba Mahallesi, Ekinoba Mahallesi, Ulus Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Ahmediye Mahallesi, Güzelce Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahallesi
Çatalca: Çakıl Mahallesi, Ovayenice Mahallesi, Elbasan Mahallesi, Ferhatpaşa Mahallesi, Kaleiçi Mahallesi ve Muratbey Mahallesi
Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Selimpaşa Mahallesi ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları
Ayrıca Beykoz'da su kesintisi 10 Mart Çarşamba 09.00-23.00 saatleri arasında yaşanacak.