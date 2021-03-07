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Yaşam İski su kesintisi | Avcılar sular ne zaman gelir?
Yaşam

İski su kesintisi | Avcılar sular ne zaman gelir?

İSKİ güncel kesintiler | İSKİ planlı kesintiler hakkında İstanbulluları önceden bilgilendiriyor. Ancak arıza kaynaklı kesintilerde önceden bilgilendirme olmuyor. Bu sebeple gün içerisinde bazı semtlerde ani kesintiler olabiliyor. Peki, Avcılar'da sular ne zaman gelir? Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-07 16:31:00 -
İski su kesintisi | Avcılar sular ne zaman gelir?

Planlı su kesintileri İSKİ tarafından vatandaşlara birkaç gün öncesinden bildiriliyor. Ancak arıza kaynaklı ani durumlarda önceden bilgilendirme yapılmıyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde ise zaman zaman kesintilerin yaşanması son derece normal karşılanıyor. 7 Mart Pazar günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki, Avcılar’da sular ne zaman gelir?

İski su kesintisi | Avcılar sular ne zaman gelir?

Üniversite Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi yaşanıyor.  Şebeke hattı arızası olarak ifade edilen çalışmanın 11.42'de başladığı İSKİ resmi sitesinden açıklandı. Avcılar'da kesintilerden etkilenen mahallelere saat 17.00 civarında su verilmesi planlanıyor.

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