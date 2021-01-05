İSKİ planlı su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? 30 saatlik su kesintisi saat kaçta başlayacak?

İSKİ planlı su kesintisi nerelerde olacağı merak ediliyor. 30 saat sürecek olan su kesintisi ne zaman başlayacak? İSKİ’nin yaptığı açıklamaya göre İstanbul’un bazı ilçelerinde 30 saatlik su kesintisi olacak.

İSKİ planlı su kesintisinin nerelerde olacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Su kesintisinin 30 saat süreceği bu planlı kesintide İstanbul’un birçok mahallesi bir süre susuz kalacak. 30 saat sürecek olan su kesintisi sırasında Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek.

İSKİ planlı su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

Esenyurt’ta saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

30 saatlik su kesintisi saat kaçta başlayacak?

İstanbul planlı 30 saatlik su kesintisi 5 Ocak saat 21.00’da belli ilçelerde başlamış olacak. Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü saat 21.00’da başlayacak olan su kesintisi 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 03.00’a kadar devam edecek. 30 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.