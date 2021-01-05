  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İSKİ planlı su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? 30 saatlik su kesintisi saat kaçta başlayacak?
Gündem

İSKİ planlı su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? 30 saatlik su kesintisi saat kaçta başlayacak?

İSKİ planlı su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? 30 saatlik su kesintisi saat kaçta başlayacak? İSKİ planlı su kesintisi nerelerde olacağı merak ediliyor. 30 saat sürecek olan su kesintisinin ne zaman başlayacağı ve biteceği araştırılıyor. Peki, İSKİ planlı su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? 30 saatlik su kesintisi saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 21:02:00 -
İSKİ planlı su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? 30 saatlik su kesintisi saat kaçta başlayacak?

İSKİ planlı su kesintisi nerelerde olacağı merak ediliyor. 30 saat sürecek olan su kesintisi ne zaman başlayacak? İSKİ’nin yaptığı açıklamaya göre İstanbul’un bazı ilçelerinde 30 saatlik su kesintisi olacak.

İSKİ planlı su kesintisinin nerelerde olacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Su kesintisinin 30 saat süreceği bu planlı kesintide İstanbul’un birçok mahallesi bir süre susuz kalacak. 30 saat sürecek olan su kesintisi sırasında Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek.

İSKİ planlı su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

Esenyurt’ta saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

30 saatlik su kesintisi saat kaçta başlayacak?

İstanbul planlı 30 saatlik su kesintisi 5 Ocak saat 21.00’da belli ilçelerde başlamış olacak. Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü saat 21.00’da başlayacak olan su kesintisi 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 03.00’a kadar devam edecek. 30 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim insanları sonunda başardı! Işınlanma bulundu
Gündem

Bilim insanları sonunda başardı! Işınlanma bulundu

Hızlı ve güvenli bir internet ortamının yaratılmasını amaçlayan kuantum ışınlanma sonunda gerçek oldu. Işık parçacıklarından oluşan kübitler..
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Gündem

Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Mersin'de 25 yıldır gassal olarak görev yapan Emine Bozkurt'un yaptığı işi duyanlar şaşkına dönüyor.
Bu kez ne ABD ne de İsrail! İran'a karşı bölgeye asker gönderdiler
Dünya

Bu kez ne ABD ne de İsrail! İran'a karşı bölgeye asker gönderdiler

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, petrol tankerine İran tarafından el konulmasının ardından Hürmüz Boğazı'na asker gönderildiğini açıkladı...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay