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Gündem İskenderun'da kargo gemisine uyuşturucu operasyonu
Gündem

İskenderun'da kargo gemisine uyuşturucu operasyonu

İskenderun Körfezi'nde bir kargo gemisine düzenlenen operasyonda 176,6 kilogram kokain ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 15:58:00 -
İskenderun'da kargo gemisine uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Mersin Limanı'ndan İskenderun Limanı'na gelen yabancı uyruklu bir kargo gemisinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Seyir halindeyken kontrollü şekilde durdurulup limana yaklaştırılan gemide, konteyner içerisinde gizlenmiş 161 parça halinde 176,6 kilogram kokain bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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