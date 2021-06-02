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Ekonomi İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:17:00 -
İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara    başvuracak    adayların;    Üniversitenin    Personel    Daire    Başkanlığının    web    sayfası    Belge    ve    Formlar    Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinden temin edecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın  listesi  ve  eserlerinden  oluşan  dosyasının  (profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların  başlıca  eserlerini  belirtmesi  ve  profesör/doçent  kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir.) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise  (profesör  kadroları  için  6  nüsha,  doçent  ve  doktor  öğretim  üyesi  kadroları  için  ise  4  nüsha)  CD/flashdisk  ortamında  şahsen  veya  posta  yolu  ile (profesör/doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapması gerekiyor. Başvurular 02.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek.

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