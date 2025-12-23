İskenderun Sahil Yolunda yeşillendirme çalışmaları başladı

Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, orta refüj ve kavşakların estetik bir görünüme kavuşturulması ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Çalışmalar, özellikle İskenderun Sahil Yolu üzerinde yoğunlaşıyor.

Çalışmalar kapsamında, İskenderun Atatürk Caddesi üzerinde yer alan yaklaşık 2 kilometrelik orta refüj alanında çim serimi, palmiye dikimi, peyzaj düzenlemesi ile sulama ve aydınlatma sistemi imalatları sürdürülüyor. Yapılan uygulamalarla sahil bandının daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Çevre dostu bir hizmet anlayışıyla yeşil alanların korunmasına önem veren Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun sahil kesiminde hem görsel hem de işlevsel bir dönüşüm sağlamayı hedefliyor.

Karaağaç Mahallesi’nde hayata geçirilen “Prestij Cadde” projesi kapsamında sökülen palmiye ağaçları da sahil düzenlemesinde yeniden değerlendiriliyor. Belediye ekipleri tarafından taşınan palmiyelerden 90 adedinin, İskenderun sahil bandı boyunca orta refüje dikim işlemleri devam ediyor.