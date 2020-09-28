İskenderun Körfezi açıklarında uyuşturucu operasyonu
ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri koordinasyonunda İskenderun Körfezi açıklarında gerçekleştirilen müşterek operasyonda 5 kilogram kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İskenderun'a Güney Amerika'dan gelecek yabancı bayraklı bir geminin riskli olduğu değerlendirilerek gemi aramalarında uzmanlaşmış ekiplerce, geminin ambar kapaklarının birine mıknatıslı özel bir düzenek yardımıyla sabitlenmiş paketler bulundu.
Kömür yüklü gemide bulunan paketlerin içinde tespit edilen toz maddenin, uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizinde kokain olduğu saptandı.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordinasyonunda emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin katılımıyla deniz üzerinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 3 milyon 750 bin lira değerinde 5 kilogram kokain ele geçirildi.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.