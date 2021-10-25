İskender evde nasıl yapılır?

Yapımı kolay en güzel evde İskender tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

400 g dana tranç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Karabiber

Sosu için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağ

200 ml domates püresi

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Servis için

Tırnaklı pide

2 yemek kaşığı tereyağ

4 sivri biber

2 domates

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

Yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Dana bonfile etini streç filme sarıp dondurucuya alın. Yaklaşık 1,5 saat buzlukta bekletin. Bıçakla ince dilimler kesebileceğiniz sertliğe geldiğinde eti buzluktan çıkarın. İnce yaprak seklinde dilimler kesin. Yapışmaz yüzeyli bir tencereye etleri alın ve suyunu salıp tekrar çekene kadar karıştırmadan kapağı kapalı olarak pişirin. Zeytinyağı ve tereyağını da tencereye ilave edip kızartın. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp ocaktan alın. Sosu için zeytinyağı ve tereyağını bir sos tenceresine alıp ısıtın. Domates püresi ve sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında tuzunu ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada tereyağını eritin. Pideleri küp küp doğrayıp tavaya ekleyin ve hafif kızartın. Ayçiçek yağını bir tavada ısıtın. Biberleri ve dörde böldüğünüz domatesleri yağda kızartıp hazırlayın. Servis tabağına önce hafif kızarttığınız pideleri yayın. Üzerine domates sosu gezdirin ve kızarttığınız etleri yerleştirin. Tereyağını eritip etlerin üzerine gezdirin. Yanında yoğurt, kızarttığınız domates ve biberleri yerleştirin. İskenderiniz hazır.