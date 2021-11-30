  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İskeleler ve tekneler büyük zarar gördü
Gündem

İskeleler ve tekneler büyük zarar gördü

Türkiye’yi etkisi altına alan fırtına ve lodos Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde teknelerde zarara neden olurken, ahşap iskeleler büyük hasar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 21:13:00 -
İskeleler ve tekneler büyük zarar gördü

Dün öğle saatlerinde başlayan lodos ve fırtına bu sabah saatlerinde Ula’nın Akyaka Mahallesi Maden iskelesinde büyük hasara neden oldu. Maden iskelesinde kıyıdaki tonozlara bağlı olan tekneler dalgaların kıyıya vurması ile hasar oluştu. İki tekne ise bağlı bulundukları tonozdan koparak sürüklendi.

Gün boyu devam eden fırtına ve lodos akşam saatlerinde hızını arttırdı. Maden İskelesindeki ahşap iskeleler kıyıya vuran dalgalara dayanamadı ve yerlerinden söküldü. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntülerken, tekne ve iskelede büyük hasar oluştuğu açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'nda flaş gelişme: Görevden ayrıldı
Ekonomi

Merkez Bankası'nda flaş gelişme: Görevden ayrıldı

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.
Elinde dolar tutanlar dikkat! MÜSİAD’dan bomba dolar tahmini
Ekonomi

Elinde dolar tutanlar dikkat! MÜSİAD’dan bomba dolar tahmini

Dolar kurunun ani yükselişini değerlendiren MÜSİAD Başkanı, 2 hafta içinde doların düşmesini bekliyoruz açıklamasında bulundu.
Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı
Gündem

Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı

2018 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapmak için çok uğraştığı eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay