SON DAKİKA
İskelede asılı kalan 2 işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

MERSİN'in Mezitli ilçesinde bir otel inşaatının dış cephe boyası sırasında iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu 10'uncu katta askıda kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

 

Olay, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39664 Sokak'taki 15 katlı otel inşaatında meydana geldi. Otel binasının dış cephe boyasını yapan B.A. ve M.A. isimli işçiler, çalıştıkları sırada iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu büyük tehlike yaşadı. Ayaklarının altındaki iskelenin bir anda aşağıya düşmesiyle işçiler, üzerlerinde bulunan güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde metrelerce yükseklikten zemine düşmekten son anda kurtuldu.

10'uncu katta iplerde asılı kalan işçileri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Binanın çevresindeki zeminin yağış nedeniyle ıslak ve çamurlu olması sebebiyle merdivenli itfaiye aracının güvenli şekilde konuşlandırılabileceği uygun bir alan bulunamadı. Olası riskleri değerlendiren ekipler, kurtarma operasyonunun ip sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verdi.

Gerçekleştirilen operasyonda bir itfaiye personeli, binanın çatısına çıkarak üç farklı noktadan güvenli ankraj sistemi kurdu. Ekipler, daha sonra halat yardımıyla metrelerce yükseklikte mahsur kalan işçilere ulaştı. İşçilere kurtarma üçgeni, kask ve ek emniyet ekipmanları giydirildi. İşçiler, kontrollü şekilde bulundukları noktadan zemine indirildi. Kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

