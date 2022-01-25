İskandinav turistin 2022 yaz rotasında Türkiye var

Yeni Akit/Ankara

Yeni normal kriterlerine göre planlamalar yapan şirketler rotalarını belirlemeye başladı. Pandemi döneminin turizme etkisinin devam ettiğini ve ‘yeni normal’ kriterlerine göre planlama yaptıklarını belirten Detur Global Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CMO) Yiğit Tezel, “Pandemi talep ve ihtiyaçları çeşitlendirdi. Turizm şirketleri de buna göre kendilerini konumluyorlar. Biz kendi misafirimizin bu süreçteki beklentilerini analiz ediyoruz. Salgında seyahat taleplerinin değişkenlik gösterdiğini ve bazı destinasyonlara ilginin görece azaldığını söyleyebilirim. Uzman olduğumuz İskandinav pazarında pandemi süreci oluşan hassasiyetlerin devam ettiğini, tatil için aylar öncesinden rezervasyon yapma eğiliminin ise sürdüğünü görüyoruz. 2022 yılına ilişkin ön rezervasyon rakamları gelmeye başladı; İskandinav pazarının yaza dönük öngörülerini Ocak ayı bittikten sonra daha sağlıklı yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu yıl önceki iki yıldan daha çok ilginin olacağı izlenimini taşıyoruz ancak ne kadarı Ocak-Nisan döneminde, ne kadarı ‘last minute’ olacak, bunun ilk değerlendirmesini ay sonunda yapacağız. Fakat şunu da belirtmeliyim; kuzey ülkelerinde tüketiciler pandemide güvendikleri markalara yakın durmaya devam ediyorlar.” dedi.

İskandinavya pazarında en çok Türkiye rağbet görüyor

İskandinavya pazarından yaz tatili için en çok Türkiye ve Yunanistan talebi aldıklarının altını çizen Tezel, “Bu yıl planlamamızı 500 bin pax üzerine yaptık. Önceliğimiz her zaman Türkiye. Yaz sezonuna dönük portföyümüzde Akdeniz’de Alanya, Side, Belek, Lara gibi Antalya otelleri dikkat çekiyor” diye konuştu. Yiğit Tezel, kuzey ülkelerinin kış dönemi de yazlık destinasyonlara ilgi gösterdiğini, başta Türkiye olmak üzere Yunanistan’da Girit ve Rodos’a yoğun talep olduğunu belirtirken Mısır ve Kanarya Adaları’nın da operasyon planları arasında olduğunu sözlerine ekledi.