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İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

- Klasman maçında İngiltere'yi 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, 5'incilik için Rusya'yla karşılaşacak

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-0 mağlup eden Türkiye, 5'incilik maçına çıkmaya hak kazandı.

Klasman maçında İngiltere'yi 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, 5'incilik için Rusya'yla karşılaşacak.

Millilerin Rusya ile yapacağı 5'incilik müsabakası, 14 Haziran Cuma günü saat 10.00'da oynanacak.

Organizasyonda Türkiye, Danimarka, İrlanda ve Macaristan'la mücadele ettiği A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, çeyrek finalde ise ev sahibi Yunanistan'a penaltı atışları sonucu 4-2 yenilmişti.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
  1. 5'incilik maçı
  2. İngiltere
  3. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
  4. Rusya
  5. türkiye
  6. YUNANİSTAN

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