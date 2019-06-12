İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası - Klasman maçında İngiltere'yi 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, 5'incilik için Rusya'yla karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-0 mağlup eden Türkiye, 5'incilik maçına çıkmaya hak kazandı. Klasman maçında İngiltere'yi 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, 5'incilik için Rusya'yla karşılaşacak. Millilerin Rusya ile yapacağı 5'incilik müsabakası, 14 Haziran Cuma günü saat 10.00'da oynanacak.

Organizasyonda Türkiye, Danimarka, İrlanda ve Macaristan'la mücadele ettiği A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, çeyrek finalde ise ev sahibi Yunanistan'a penaltı atışları sonucu 4-2 yenilmişti.



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