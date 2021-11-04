Isırgan otu nedir? Faydaları nelerdir?

Isırgan otu aslen Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya bölgelerine özgüdür ancak Avrupa, Kuzey Amerika, Asya'nın soğuk bölgeleri ve Kanada'da yetişmektedir. Çok yıllık bir bitkidir. Şifalı bir bitki olarak kabul görmesinin en büyük sebebi içinde barındırdığı bileşenlerdir. Vücudun pek çok vitamin, demir, potasyum, mineral ve klorofil ihtiyacını karşılayarak kişiye sağlıklı bir yaşam sağlar. Toplandığında mutlaka eldiven kullanılması gerekir.

Isırgan otunun besin değerleri

100 gram ısırgan otunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 87,67 g

Enerji: kcal42

Protein: 2.71 g

Toplam yağ: 0.11 g

Karbonhidrat: 7.49 g

Lif: 6.9 g

Toplam şekerler: 0.25 g

Kalsiyum: 481 mg

Demir: 1.64 mg

Magnezyum: 57 mg

Fosfor: 71 mg

Potasyum: 334 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.34 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.16 mg

Niasin: 0,39 mg

B-6 Vitamini: 0.1 mg

Folat, DFE: 14 µg

A Vitamini, RAE: 101 µg

A Vitamini, İÜ: 2011 İÜ

K Vitamini (filokinon): 498,6 µg

Isırgan otunun faydaları

Isırgan eskiden beri artrit tedavisi için kullanıldığından, çalışmalar, ısırgan otu yaprağı ekstraktının eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Saç derisini besleyerek saçların daha sağlıklı görünmesini sağlamaktadır.

Yapılan bir araştırma; ısırgan otu çayının düzenli tüketiminin sistolik kan basıncını düşürmeye ve kardiyovasküler sistemdeki gerginliği ve stresi azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu azaltır.

Bazı çalışmalar ısırgan otunun genişlemiş bir prostat bezinin semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Antibakteriyel özelliği olan ısırgan otu ile hazırlanan gargara ağız ve diş sağlığı bakımından oldukça faydalıdır.

Bazı çalışmalar ısırgan otunun alerjileri hafifletmeye ve hapşırma, burun tıkanıklığı ve kaşıntı gibi semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Isırgan otu çayı, böbreklerde ve mesanede uygun sıvı akışı sağlayan, böbrek taşı oluşumunu önleyen doğal bir idrar söktürücüdür.

Hazımsızlık, mide bulantısı, aşırı gaz, bulantı, kolit ve çölyak hastalığından kurtulmak için ısırgan otu çayı için.

Kandaki kolesterol seviyesini düşürür

Isırgan otu özleri, DNA ve hücre zarlarınızın serbest radikallerin neden olduğu zararlardan korunmasına yardımcı olur.