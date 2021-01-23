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Gündem Isınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu kaldı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu
Gündem

Isınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu kaldı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu

Termometrelerin eksi 51 dereceyi gördüğü Kazakistan'da ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan fare donup kaldı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 10:55:00 -

Soğuk havalar birçok bölgede yoğun kar yağışıyla beraber etkisini artırmaya devam ederken bu durumdan en çok yaban ve sokak hayvanları olumsuz etkileniyor.

-51 dereceye dayanamadılar

Kazakistan'ın en büyük metropollerinden Almatı'da çekildiği iddia edilen görüntülerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kırsal bir alanda kalan hayvanlar soğuktan dondu. -51 derecede donan hayvanların fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Köpeğin boynunda dondu

Açık alanda kalan hayvanların buz tabakasıyla kaplandığı görülürken ortaya ilginç kareler çıktı. En dikkat çeken fotoğraf ise ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan farenin de donup kalması oldu.

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