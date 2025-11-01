  • İSTANBUL
Yerel Isınmak isterken feci şekilde can verdi
Isınmak isterken feci şekilde can verdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, minibüste yaşayan 74 yaşındaki Dursun Ali Ermiş, ısınmak için yaktığı piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde minibüsünden çıkmayan Ermiş'ten haber alamayan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kapısı kilitli olan 41 AY 014 plakalı minibüsü açtığında yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dursun Ali Ermiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre, Ermiş'in uyuduğu sırada ısınmak amacıyla yaktığı piknik tüpünden sızan gazın zehirlenmeye yol açtığı tahmin ediliyor. Dursun Ali Ermiş'in yaklaşık 7 yıldır söz konusu minibüste yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

