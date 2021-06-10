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Gündem Isınmak için yaktıkları ateş aracı küle çevirdi
Gündem

Isınmak için yaktıkları ateş aracı küle çevirdi

Kağıthane Çağlayan Mahallesinde kamyonet kasasında ısınma amaçlı yakılan ateş, aracı küle çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 06:59:00 - 2021-06-10 07:00:43
Isınmak için yaktıkları ateş aracı küle çevirdi

Yangın saat 05.30’da Kâğıthane Çağlayan Mahallesi Taşlık Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, park halinde bulunan 34 UG 530 plakalı kamyonette kalan şahıslar ısınmak amacıyla kamyonetin kasasında ateş yaktı. Kamyonet kasasında çıkan yangın kısa süre içinde büyüdü. Ateşi yakan kişiler ise kendilerini dışarı attı.

Kamyonetten sıçrayan alevler park halinde bulunan 34 YM 8922 ve 34 NR 1176 plakalı iki otomobile sıçradı. Araçların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında kamyonet tamamen yanarak küle döndü. İki otomobil de maddi hasarın olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri yangın sonrasında uzun süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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