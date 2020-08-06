İşiniz gücünüz takiyye! Atatürkçü Düşünce Derneğinden ilginç istek
Laiklik adı altında Müslümanlara zulmetmesiyle bilinen Atatürkçü Düşünce Derneği, Kurban Bayramı için bağış istemeye kalktı.
İslam'ın emri olan başörtüsüne karşı çıkan, laiklik kisvesi altında Müslümanlara zulmeden Atatürkçü Düşünce Derneği, yine İslam'ın emri olan Kurban Bayramı'ndan nemalanmaya çalıştı.
Bayram dolayısıyla bir video yayımlayan Atatürkçü Düşünce Derneği, Kurban Bayramı için bağış isteyerek takiyye yaptı.
Derneğin ilginç isteği, sosyal medyada da tepki topladı.