İşine gelmeyen bir şeyler mi oldu? Kılıçdaroğlu'ndan "dev zirve" sessizliği
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz gün ilk yüz yüze görüşmelerini NATO Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirdi. Olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede iki lider samimi pozlar verdi. Öte yandan partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme hakkında tek laf dahi etmemesi dikkat çekerken "Kılıçdaroğlu’nun işine gelmeyen bir şeyler mi var?" şeklinde yorumlar yapıldı.
Merakla beklenen ve dünyanın dikkatle takip ettiği Erdoğan-Biden görüşmesi dün NATO Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Brüksel'de gerçekleşti.
İlk yüz yüze görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini dün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yaptı.
İki lider arasında yapılan görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti. Erdoğan-Biden arasındaki yapıcı görüşme Türkiye-ABD ilişkilerinde "yeni bir dönemin habercisi" olarak yorumlandı.
Kılıçdaroğlu'ndan çıt yok
Öte yandan bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmeye ilişkin tek bir laf dahi etmemesi dikkat çekti.
Girdiği her seçimde sandığa gömülen ve iktidara gelebilmek için ABD'den medet uman Kılıçdaroğlu'nun bu sessizliği "Kılıçdaroğlu’nun işine gelmeyen bir şeyler mi var?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.