İşin ucu cebine dokununca duruşu değişti! Şahan Gökbakar'dan Disney Plus'a sert sözler

Gökbakar, Disney Plus'ın, 'Recep İvedik 7' adlı filminin de aralarında olduğu orijinal yerli yapımlarını platformdan kaldırmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gökbakar, yeni çektiği Recep İvedik 7'yi, 9 Aralık 2022'de Disney Plus'ta yayınlanmıştı.

Filminin kaldırılmasından özür dileyen Gökbakar, "Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+ a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum." dedi.

Gökbakar mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

Disney Başkanı Bob beyin aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. Atmışlar diyorum çünkü bizim de 1 hafta evvel haberimiz oldu. Bob Iger'ın aldığı bu karara, Disney+ Turkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum.

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Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup, yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla.