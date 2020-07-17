Işın Karaca'dan Demet Akalın'a "Fahrettin Altun" cevabı

Şarkıcı Demet Akalın, resmî Twitter hesabından 15 Temmuz’a ilişkin bir video paylaştı.

Videoda konuşan kişinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğunu anlamayan Akalın, “Kim bu? 15 Temmuz’u ne kadar güzel anlatmış!” diye sordu.

Akalın’a cevap veren bir diğer şarkıcı Işın Karaca ise, “Demetim, (anlatan kişi) Sayın Fahrettin Altun, İletişim Başkanı…” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un 15 Temmuz sözleri

Demet Akalın’ın paylaştığı videoda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bir gün sonra katıldığı bir televizyon kanalında gerçekleştirdiği konuşmaya yer verildi. Altun, 16 Temmuz 2016’da yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye çok büyük bir badire atlattı ve bu badireyi de halkın dirayetiyle atlattı. Türkiye halkı, bir millet olduğunu bir kere daha net bir şekilde göstermiş oldu. Ve bunu hem dosta hem de düşmana göstermiş oldu.

Türkiye’nin bir istiklal mücadelesi vermekte olduğunu bir süredir bu ekranlarda da haykırmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu ülkenin yöneticileri, istiklal mücadelesinin ne denli önemli olduğunu ve bunun ne denli tarihi bir mücadele olduğunu kamuoyuna anlatmaya çalışıyorlar.

Bu mücadeleye karşı olmaya çalışan, bu mücadeleyi geçersiz kılmaya çalışan ve Türkiye’yi alt etmeye çalışan düşmanlar var. İçeride de konuşlanmış olan bu düşmanları anlatmaya çalışıyorduk; ki Paralel İhanet Çetesi, Paralel Devlet Yapılanması da aslında bu sürecin başını çeken bir yapılanmaydı.

Bu Paralel Devlet Yapılanması ilk olarak 2013’ün sonunda 17-25 Aralık’ta yargı marifetiyle bir darbe yapmaya kalktı. O darbe, o kalkışma boşa çıkarılıp yeni bir süreç başladıktan sonra artık her şey tüm kamuoyunun gözünün önünde gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliği ile birlikte bu ülkenin böylesi bir düşmanla nasıl karşı karşıya kaldığı netleşmiş oldu. Bugün bu millet böylesi bir ihanet karşısında net bir şekilde tek ses olabiliyorsa, bu her şeyden önce o günden bu güne milletin bu konuyu net bir şekilde algılaması ve bu konuda bilinçlenmesiyle ilgilidir.

Paralel İhanet Çetesi, Paralel Devlet Yapılanması ne denli tehlikeli bir yapıdır, bunu halk sadece dünkü darbe girişimiyle görmedi. Halk bunu biliyordu ve bu darbe girişimini yapan bu adi cunta ortaya çıktıktan sonra halk buna tepkisini çok net bir şekilde gösterdi."