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Gündem İsimsizler Hareketi operasyonunda 18 kişi adliyeye sevk edildi
Gündem

İsimsizler Hareketi operasyonunda 18 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Eylül'de sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen, yaptığı provokatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri, devlet büyüklerine hakarette bulundukları ve seç ilmiş hükümeti yıpratmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:37:00 -
İsimsizler Hareketi operasyonunda 18 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hareketin elebaşı olduğu öne sürülen avukat Tamer D.'nin emniyette ‘DHKP-C terör örgütüne üye olma’ ve ‘örgüt propagandası yapma’ suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.

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