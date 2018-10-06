İsilik egzamaya dönüşebilir



Kışın soğuk ve kuru hava sebebiyle miniklerin cildinde sorunlar olabilir. En önemlisi ciltte kurumalardır. Miniklerin hassas cildi kış havasından çabuk etkilenir ve ellerinde ve yüzlerinde deri kurumaları olur. Bunlara kuruluk egzamaları denir. Vücudunun diğer yerlerinde de yine kuruluğa bağlı deri dökülmeleri olabilir.

Sıcak, soğuk, terleme döngüsü problemleri artırıyor. Sonuçta isilikler oluşabiliyor. İsilik bazen yaygınlaşır ve diğer hastalıklarla karışabilir. İsilik, zamanında hekim tedavisi olmaması halinde, miniğin kaşınmaları neticesinde egzama benzeri durumlara dönüşebilir...

Zaman zaman baharı hatırlatan havalarda, güneşe çıkan çocukların ellerinde, ayaklarında, kollarında kaşıntılı döküntüler ortaya çıkabilir. Bazı çocuklarda bahara yaklaşılan aylarda, hatta sanki deri değişimi gibi dökülme ve soyulmalara da rastlanıyor.

Unutmamak gerekiyor: Miniklerin cildinin sağlıklı olması, birçok dış tehdide karşı onların güvence altında olması demek. Onun için bebeğinizin cildine önem vermeli, onu temiz tutmalısınız. Ayırıca cildi kurutacak sabunlarlardan, kimyasallardan uzak durmalısınız.