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Aktüel

Işıkta bekleyen otomobil alev alev yandı

Antalya’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:54:50 -
Işıkta bekleyen otomobil alev alev yandı

Antalya’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yandı.


Olay Antalya’da Alanya-Manavgat D-400 karayolu Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hüseyin Doğmuş’un kullandığı 07 ZD 744 plakalı otomobilin, Kızılağaç kavşağındaki trafik lambalarında beklediği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanın ardından otomobil yanmaya başlarken, ilk müdahaleyi devriye görevi yapmakta olan jandarma ekipleri yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.


Aracının herhangi bir sorununun olmadığını belirten otomobil sürücüsü Hüseyin Doğmuş, her şeyin bir anda geliştiğini, kendisini araçtan dışarı atarak canını kurtardığını dile getirdi.

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