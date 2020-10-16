“Işıkçı” üyeye tepkiler dinmiyor

Skandal paylaşımının ardından her kesimden gelen tepkiler üzerine özür dileyen Yıldırım’a, hukukçular da Akit aracılığıyla sert eleştirilerde bulundu. Adalet ve Kardeşlik Derneği (HAKDER) Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, şu değerlendirmede bulundu: “Eski Türkiye özlemindeki bu zihniyetteki insanların yönetimde, özellikle de yargıda, yargının da en tepe organı Anayasa Mahkemesi’nde bu şekilde pervasızca fikirlerini ifade etmelerini bir hukukçu olarak uygun bulmuyorum. Kamu vicdanı bu noktada derinden sarsılmıştır, yaralanmıştır. Hukukumuz ve güzide kurumlarımızın bu şekilde yıpranmasına vesile olan kişilere gereken cevapların hukuk çerçevesi içerisinde verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

‘Ya siyasete gir ya istifa et’

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı da, “Bu açıklama kendi içinde çok ciddi bir problemi barındırmaktadır. Her şeyden önce hakimlik mesleğinin icra ediliş yol ve yöntemi bu paylaşımla bağdaşmaz” ifadelerini kullandı. Gazeteci-Yazar İsmail Nacar ise, “Engin Yıldırım, siyaset yapmak istiyorsa Anayasa Mahkemesi üyeliğinden istifa edip, siyaset sahnesine atılabilir. O mevki siyaset ya da darbe imasında bulunulacak yer değildir” dedi.