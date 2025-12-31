Isiah Whitlock Jr.: The Wire ve Spike Lee filmlerinin yıldız oyuncusu, 71 yaşında salı günü hayatını kaybetti...

HBO’nun The Wire ve Veep dizilerindeki unutulmaz rolleri ve yönetmen Spike Lee ile sık işbirlikleriyle tanınan Isiah Whitlock Jr 71 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikan televizyon ve sinema dünyasının önemli karakter oyuncularından biri olan Isiah Whitlock Jr., 35 yılı aşkın kariyeri boyunca 125'ten fazla yapımda rol aldı. Whitlock’ın menajeri Brian Liebman, haberi salı günü duyurdu.

Liebman Instagram’daki paylaşımında, “Sevgili dostum ve temsil ettiğim isim Isiah Whitlock Jr.’ın vefatını büyük bir üzüntüyle paylaşıyorum,” diye yazdı.

“Onu tanıyan herkes severdi. Harika bir oyuncu, ondan da iyi bir insandı. Anısı daima saygıyla anılacak. Çok üzgünüz, onu çok ama çok özleyeceğiz,” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.



Whitlock’ın en unutulmaz performanslarından biri, 'The Wire' dizisinde canlandırdığı yozlaşmış eyalet senatörü Clay Davis rolüydü. Tüm zamanların en iyi televizyon yapımlarından biri olarak kabul edilen dizide Davis, kısa sürede hayranların favori karakterlerinden biri haline geldi. Whitlock, karakterinin öfke ve şaşkınlık anlarında sıkça kullandığı küfürlü “sheee-it” ifadesiyle izleyicilerin hafızasına kazındı.

Oyuncu bu ünlü repliği ilk kez Spike Lee’nin 2002 yapımı 'The 25th Hour' filminde, canlandırdığı dedektif karakterinin bir koltuğa gizlenmiş uyuşturucu zulasını bulduğu sahnede kullanmıştı.

“Bu çok, çok büyük bir kayıp,” dedi Spike Lee Associated Press’e (AP). “Ömrümün sonuna kadar onu özleyeceğim.”

'Çok güzel bir ruh'

Whitlock, Lee’nin dört başka filminde daha yer aldı; 2004 tarihli "She Hate Me", 2012 tarihli "Red Hook Summer", 2015 tarihli "Chi-Raq", 2018 tarihli "BlacKkKlansman" ve 2020 tarihli "Da 5 Bloods" dahil.

“Tüm o yıllar boyunca aynı frekansta buluştuk,” dedi Lee. “İlk andan itibaren anlaştık.”

Lee, Tayland’da "Da 5 Bloods"ın çekimleri sırasında Whitlock’la geçirdiği uzun zamanlara dair özellikle tatlı anıları olduğunu söyledi ve bu yılın başlarında "Kiss of the Spider Woman" gösteriminde Whitlock’ı son gördüğü anı sevgiyle andı.

“O sadece çok, çok güzel bir ruhtu,” dedi Lee. “Yanındaysanız, varlığıyla herkesin kendini iyi hissetmesini sağlardı. Adeta ışık saçardı. Bunu oyunculuğunun da önüne koyarım.”

Whitlock, küçük çaplı suçlu Ziggy Sobotka’yı canlandıran oyuncu James Ransone’un ölümünün ardından, son haftalarda hayatını kaybeden "The Wire"ın ikinci önemli yıldızı oldu.

Indiana eyaletinin South Bend kentinde doğan Whitlock, kalabalık bir ailede büyüdü; on kardeşten biriydi.

1976’da hem Amerikan futbolu oynayıp hem tiyatro okuduğu Southwest Minnesota State University’den mezun olduktan sonra, yaşadığı sakatlıklar onu sporu bırakıp oyunculuğa yöneltti.



Ekran kariyerine 1980’lerin sonlarında "Cagney and Lacy" gibi dizilerde kısa süreli konuk rolleriyle başladı; ardından 1990 yapımı "Goodfellas" ve "Gremlins 2: The New Batch" filmlerinde küçük roller aldı.

"The Wire"dan sonra Whitlock, başka bir HBO yapımı olan siyasi hiciv "Veep"e geçti ve üç sezon boyunca Savunma Bakanı George Maddox’u canlandırdı. Karakter, Julia Louis-Dreyfus’un canlandırdığı Selina Meyer’e karşı başkanlık ön seçimlerinde yarıştı.

"The Wire"ın yaratıcısı David Simon da Bluesky’de yaptığı bir paylaşımda Whitlock’ı andı.

“Ne kadar iyi bir oyuncuysa,” dedi Simon, “Isiah daha da iyi bir ruhtu ve tam bir beyefendiydi.”