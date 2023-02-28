İşi-gücü provokasyon! Uğur Dündar'dan büyük pişkinlik

Bir kısım Fenerbahçe taraftarının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganı atmasının ardından Kayserispor-Fenerbahçe maçı için sarı-lacivertli taraftarlara deplasman yasağı getirilmesine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar tepki gösterdi.

Her fırsatta toplumu karpuz gibi ikiye bölmeye çalışan Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe seyircisi alınmayacakmış. Bu çok yanlış bir karar. Oldu olacak futbolu da yasaklasınlar! Ve şampiyonu şimdiden açıklasınlar!.." ifadelerini kullanarak aklı sıra provokasyon yaptı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO