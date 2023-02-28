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Spor İşi-gücü provokasyon! Uğur Dündar'dan büyük pişkinlik
Spor

İşi-gücü provokasyon! Uğur Dündar'dan büyük pişkinlik

Bir kısım Fenerbahçe taraftarının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganı atmasının ardından Kayserispor-Fenerbahçe maçı için sarı-lacivertli taraftarlara deplasman yasağı getirilmesine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 15:06:00 -
İşi-gücü provokasyon! Uğur Dündar'dan büyük pişkinlik

 

Bir kısım Fenerbahçe taraftarının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganı atmasının ardından Kayserispor-Fenerbahçe maçı için sarı-lacivertli taraftarlara deplasman yasağı getirilmesine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar tepki gösterdi. 

Her fırsatta toplumu karpuz gibi ikiye bölmeye çalışan Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe seyircisi alınmayacakmış. Bu çok yanlış bir karar. Oldu olacak futbolu da yasaklasınlar! Ve şampiyonu şimdiden açıklasınlar!.." ifadelerini kullanarak aklı sıra provokasyon yaptı.

 
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